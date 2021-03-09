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В Калужской области ожидается паводок аналогичный весне 2018 года

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 09.03.2021 16:52 3 1705
В Калужской области ожидается паводок аналогичный весне 2018 года

Пляж на Оке в Калуге в апреле 2018 года ушел под воду.

Во вторник, 9 марта, на заседании правительства Калужской области обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку.

По прогнозам специалистов, в текущем году погодные условия и запасы снега аналогичны 2018 году.

- Тогда критических подтоплений зафиксировано не было, - заявили в правительстве региона. - В 2021 году чередование оттепелей и морозных дней позволит снегу сойти плавно, без «большой воды». Подъем рек ожидается на уровне средних многолетних значений. За развитием ситуации будут следить оперативные службы.

По информации начальника ГУ МЧС России по Калужской области Владислава БЛЕСНОВА, в регионе в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод создана оперативная группировка сил и средств из 5500 человек и 1600 единиц техники. На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 14 пунктов временного размещения населения. Созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов.

- Мы должны быть в полной готовности к любому развитию событий, - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Каким же был паводок в 2018 году? Уровень воды в реках тогда резко начал расти в конце марта – начале апреля. Половодье продолжалось около двух недель, потом вода быстро ушла. Ока поднималась на шесть метров (при опасном уровне в 13 метров), Угра, Жиздра и Протва – почти на семь.

В начале апреля 2018 года в Калуге затопило пляж на Воробьевке. В Обнинске под воду ушли 30 дачных участков. В Малоярославецком районе из-за паводка была перекрыта дорога к нескольким населенным пунктам. Доехать также нельзя было до деревни Староскаковское в Дзержинском районе. А в Жукове размыло дамбу.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 09.03.2021 16:52 3 1705
Тэги: погода паводок половодье владислав шапша мчс
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