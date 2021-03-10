В Калужской области похолодает до -27 градусов

Утром в среду, 10 марта, в Калужской области ожидается около 20 градусов мороза, местами возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 3 м/с.

Днем 10 марта синоптики прогнозируют в Калуге 15-20 градусов мороза и ясное небо.

В ночь на четверг в Калуге может похолодать до -27 градусов.

Аномальные морозы начнут уходить из нашего региона только днем в пятницу. На выходных потеплеет до +1, пойдет снег.

Любопытно, что год назад начало весны в Калуге было очень теплым – до +13, но в середине марта ненадолго вернулись морозы. А потом вновь резко потеплело.

Народные приметы на 10 марта:

10 марта православная церковь почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Согласно народному календарю, если в этот день стоит теплая и солнечная погода, то лето будет жарким. А если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым. Если 10 марта вороны и галки купаются в снегу или луже, то стоит ждать скорого потепления.