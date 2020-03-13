В выходные вернутся морозы и снег

В пятницу, 13 марта, в Калуге местами пройдет небольшой дождь. Вечером температура воздуха составит около +5 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 24 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу местами ожидается дождь. Температура воздуха ночью опустится до -4..-6, днём будет +5..+7.

В воскресенье, 15 марта, к нам придёт зима. Атмосферный фронт принесёт снег, метель. Ветер северо-западный. Местами - гололедица. Температура воздуха ночью - около -6..-8, днём - в пределах -1..-3.

В начале следующей недели возможны ночные заморозки. Днём синоптики обещают +3..+5.