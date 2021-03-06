В Калужской области прогнозируют крепкий мороз и снегопады на длинных выходных

В субботу, 6 марта, в Калужской области ожидается около 7-9 градусов мороза, без осадков, малооблачно. Порывы ветра – до 5 м/с, влажность воздуха – 80%.

В воскресенье и понедельник, 7-8 марта, также будет морозно. По ночам – до -12, днем – около -7. Местами возможны снегопады и сильные порывы ветра.

Год назад в Калуге на мартовских праздниках воздух прогревался до +12.

Народные приметы на 6 марта:

Если дует восточный ветер - весна наступит очень скоро и будет короткой. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный - холода. Метели и снегопады 6 марта не несут морозов - после них очень быстро придет тепло. Высокие сугробы тоже говорят о скором потеплении.