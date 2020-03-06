Какой будет погода на праздничных выходных

В пятницу, 6 марта, наш регион останется в теплой части североатлантического циклона. Вечером местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха повысится до +9..+11. Ветер южный, с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В субботу местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется +3..+5, днем - до +11.

В воскресенье, 8 марта, в Калуге пройдёт дождь. Температура воздуха ночью составит +5..+7, днём потеплеет до +12.

В понедельник также ожидается дождь. Ночью столбики термометра покажут +4..+6, днём - до +10.