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Калужскую область ждет пасмурная погода
Во вторник, 2 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
В течение дня температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.
В Калуге во второй половине дня возможен небольшой снег. Влажность воздуха – 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.
Год назад в этот день температура воздуха в Калуге повышалась до +6.
Согласно народным приметам, туман 2 марта говорит о частых дождях летом. Если во второй день весны будет светить солнце, лето будет жарким. А если 2 марта ударят морозы – жди холодного лета.
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