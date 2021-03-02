Калужскую область ждет пасмурная погода

Во вторник, 2 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

В течение дня температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.

В Калуге во второй половине дня возможен небольшой снег. Влажность воздуха – 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.

Год назад в этот день температура воздуха в Калуге повышалась до +6.

Согласно народным приметам, туман 2 марта говорит о частых дождях летом. Если во второй день весны будет светить солнце, лето будет жарким. А если 2 марта ударят морозы – жди холодного лета.