В Калужской области зима закончится небольшим снегопадом

В последний день зимы, 28 февраля, в Калужской области ожидается плюсовая температура.

В течение всего дня температура воздуха будет находиться в районе 0..+2 градусов.

В первой половине дня местами будет идти снег.

Влажность воздуха – выше 90%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Согласно народным приметам, мороз 28 февраля свидетельствует о теплой и быстрой весне. Если же в последний день зимы стоит оттепель, то нужно готовить шубы - зима задержится.

По прогнозу современных синоптиков, в первую неделю марта в Калуге немного подморозит. В некоторые дни температура воздуха будет опускаться до -5.