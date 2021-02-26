В Калуге февраль 2021 года стал самым снежным за 50 лет

Февраль 2021 года стал самым снежным не только за текущую зиму, но и за последние 50 лет, за месяц выпало рекордное количество осадков. В пятницу, 26 февраля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что снегопад 12-13 февраля был самым сильным за полвека.

- Несмотря на ежедневную круглосуточную работу коммунальных служб, осуществляющих вывоз снега, такое количество снега и так стремительно в Калуге еще не таяло, - пояснили в управлении горхозяйства. - На данный момент подтопления есть, но не критичные, коммунальные службы организовывают работы по их ликвидации. Специалисты МУП «Калугаспецавтодор» очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды. В местах, где ливневка отсутствует и нет возможности отвести скопившиеся воды естественным путем, специалисты МБУ «СМЭУ» отводят талые воды на газоны с учетом естественных уклонов.

В связи с резким потеплением на улицах Калуги в круглосуточном режиме дежурят шесть единиц специализированной техники МУП «Калугаспецавтодор» и МБУ «СМЭУ».

Сообщить о подтоплениях и скопившихся сточных водах можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу по телефону: 8-800-450-10-02.

- Автовладельцев просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и не въезжать в лужи на скорости, во избежание обрызгивания пешеходов, - напоминают в горуправе.