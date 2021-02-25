В Калужской области опубликовали телефоны для жалоб на сосульки

В четверг, 25 февраля, температура воздуха в Калуге повысится до +3 градусов. МЧС предупреждает о ледяном дожде. А правительство Калужской области рассказало, что делать, чтобы пожаловаться на сосульки и снег, свисающие с крыш домов.

- На смену морозам в регион пришло резкое потепление, - отмечают в правительстве. - После таких перепадов крыши моментально обрастают сосульками и наледью. Чтобы вызволить ваш дом из ледяного плена, звоните в управляющую компанию.

Если на сообщение не отреагируют, можно обратиться в Госжилинспекцию: 8-800-450-01-01 или 8 (4842) 27-77-77.

Сообщить об опасности схода снега и льда с крыши нежилого дома, магазина или офиса можно также в управление административно-технического контроля: 8 (4842) 53-99-92 или 8 (4842) 71-99-99.