МЧС предупреждает о ледяном дожде и гололедице в Калужской области 25 февраля

В первой половине дня в четверг, 25 февраля, в Калужской области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей региона просят не покидать жилые дома без крайней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах, так как из-за гололедицы резко увеличивается тормозной путь. Автомобилистов призывают снизить скорость.

Днем 25 февраля в Калуге прогнозируют потепление до +3 градусов.