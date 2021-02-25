В Калужской области прогнозируют резкое потепление и дожди

Утром в четверг, 25 февраля, температура воздуха в Калужской области составит около -3 градусов, возможен снег, порывы ветра – до 6 м/с.

Днем потеплеет до +3. При этом ветер начнет утихать, но пойдет небольшой дождь.

Такая же погода сохранится на ближайшие три дня – температура около +3, небольшой дождь, слякоть.

По народным приметам, если 25 февраля уже потекли ручьи - будет хорошо ловиться рыба.

Напомним, накануне городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предупредил о тяжелых условиях на дорогах, тротуарах и во дворах.