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В Калужской области прогнозируют резкое потепление и дожди
Утром в четверг, 25 февраля, температура воздуха в Калужской области составит около -3 градусов, возможен снег, порывы ветра – до 6 м/с.
Днем потеплеет до +3. При этом ветер начнет утихать, но пойдет небольшой дождь.
Такая же погода сохранится на ближайшие три дня – температура около +3, небольшой дождь, слякоть.
По народным приметам, если 25 февраля уже потекли ручьи - будет хорошо ловиться рыба.
Напомним, накануне городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предупредил о тяжелых условиях на дорогах, тротуарах и во дворах.
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