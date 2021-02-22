Калужскую область ожидает аномально холодная ночь. 23 февраля будет также морозно

Ночью с 22 по 23 февраля в Калужской области ожидается температура воздуха до -32 градусов. Главное управление МЧС по нашему региону просит не выходить без лишней необходимости из домов, а при нахождении на улице быть особенно внимательными и осторожными. При сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, на остановках, за рекламными щитами и деревьями.

В случае чрезвычайных происшествий стоит обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру "01", с мобильного "101", "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Во вторник, 23 февраля, температура воздуха днем будет около 22 градусов мороза. Осадков не ожидается.