МЧС предупреждает о 30-градусных морозах в Калужской области ночью 16 февраля

В ночь на вторник, 16 февраля, температура воздуха в некоторых районах Калужской области опустится до -30 градусов. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, - говорится в сообщении МЧС. - Если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного - «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Ранее ГУ МЧС по Калужской области сообщало об открытии в Калужской области на федеральных трассах четырех пунктов обогрева.