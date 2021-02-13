Калужские спасатели согревают водителей на дорогах

Вечером пятницы, 12 февраля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило о том, что на федеральных трассах в регионе развернуты пункты обогрева. Объявлен режим повышенной готовности.

- На трассах федерального значения дополнительно к имеющимся стационарным объектам инфраструктуры развернуты четыре пункта обогрева на базе постов реагирования на ДТП, - говорится в официальном сообщении спасателей. - Особый контроль осуществляется на федеральных трассах: М-3 «Украина», где силами Главного управления МЧС России по Калужской области развернуты посты на 107 км (стационарный пост «Доброе»), 174 км (стационарный пост «Пост 174 км»), 270 км (стационарный пост «Думиничи»), и на Варшавском шоссе А-130, 268 км (стационарный пост «Зайцева гора»).

На этих пунктах имеются аптечки, рации, работающие на частотах дальнобойщиков, а водители смогут попить горячий чай и подзарядить аккумуляторы своих смартфонов.