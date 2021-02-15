Калугу ожидает мороз, а если пойдет снег, лето будем ждать долго

В понедельник, 15 февраля в Калуге ожидается морозная погода. По прогнозу синоптиков, в областном центре будет около -20 градусов, а ближе к ночи столбики термометров опустятся до минус 24-х.

Давление – 750-754 миллиметра ртутного столба.

При этом прогнозируется ясный солнечный день. И будем надеяться, что они не ошибаются. Потому что если они соврут, а народные приметы нет, то нас ожидает дождливая и холодная весна, а лето будем ждать долго.

По народным поверьям так случится, если 15 февраля выпадет снег. Какова погода в этот день, такой и будет весна. Метель и вьюга пророчат неурожай, а вот если будет капель с крыш – хорошо уродятся пшеница и конопля. Впрочем, эта примета в минус 20 уже точно не сбудется.

А вот ясная погода, как раз такая, какая ожидается, - к хорошему урожаю льна, если же она будет еще и ветрена, то уродятся и фрукты.

Кстати, в прошлом году в этот день согласно архиву погоды был -1 градус и облачно.