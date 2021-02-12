Снег будет идти в Калуге весь день

Сейчас в Калуге дворник - одна из самых востребованных профессий.

Весь день в пятницу, 12 февраля, в Калуге будет идти снег. При этом к вечеру синоптики прогнозируют усиление ветра Порывы будут достигать 12 м/с.

Влажность воздуха составит 85%. Температура – около -15, но из-за ветра погода будет казаться более морозной.

Прекращение снегопада в Калужской области прогнозируют в субботу, 13 февраля.

На выходных похолодает до -20.

Тем временем

Что творилось на улицах Калуги в первые часы мощного снегопада. Наш фоторепортаж.