Сильный снегопад надвигается на Калугу

Утром в четверг, 11 февраля, в Калуге ожидается около -16 градусов. Пасмурно, небольшой снег, порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

Днем потеплеет до -13. При этом также возможен небольшой снег.

Вечером и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют 15 градусов мороза и сильный снегопад.

Как ранее мы сообщали, 12-14 февраля в Калужской области ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова может увеличиться с 50 до 70-90 сантиметров.