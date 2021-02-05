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В Калужской области 5 февраля прогнозируют снег и морозы
В пятницу, 5 февраля, на территории Калужской области ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков, температура опустится до -10..-12 градусов.
При этом будут наблюдаться сильные порывы ветра – до 10 м/с.
Влажность воздуха в течение дня будет находиться в районе 90%. Прогнозируется небольшой снег.
На выходных в Калуге, по предварительным данным, морозы усилятся. При этом должно выглянуть солнце.
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