В Калужской области 5 февраля прогнозируют снег и морозы

В пятницу, 5 февраля, на территории Калужской области ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков, температура опустится до -10..-12 градусов.

При этом будут наблюдаться сильные порывы ветра – до 10 м/с.

Влажность воздуха в течение дня будет находиться в районе 90%. Прогнозируется небольшой снег.

На выходных в Калуге, по предварительным данным, морозы усилятся. При этом должно выглянуть солнце.