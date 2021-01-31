Какую погоду прогнозируют в Калуге на последний день января
В воскресенье, 31 января, в Калуге температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, прогнозируют синоптики.
Утром возможен сильный снег, к вечеру осадков будет меньше. Влажность воздуха – в районе 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.
После выходных в Калужской области начнется похолодание. За неделю дневная температура воздуха может опуститься до -15 градусов.
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