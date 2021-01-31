Какую погоду прогнозируют в Калуге на последний день января

В воскресенье, 31 января, в Калуге температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, прогнозируют синоптики.

Утром возможен сильный снег, к вечеру осадков будет меньше. Влажность воздуха – в районе 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.

После выходных в Калужской области начнется похолодание. За неделю дневная температура воздуха может опуститься до -15 градусов.