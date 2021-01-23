В Калуге температура воздуха поднимется выше нуля

В субботу, 23 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха в течение суток будет находиться в районе +1 градуса. Влажность – около 94%. Скорость порывов ветра – до 4 м/с.

В воскресенье, 24 января, в Калуге осадки также не ожидаются. Температура воздуха повысится до +3. При этом усилятся порывы ветра – до 6 м/с.