В Калуге за сутки выпала пятидневная норма осадков

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 января, на Калугу обрушился сильный снегопад. В областном центре за сутки зафиксировано выпадение пятидневной нормы осадков, сообщил в пятницу городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вчера снова был большой снегопад. Осадков выпало больше, чем за обычную пятидневную норму в январе, - написал он в соцсетях.

По его словам, коммунальные службы не прекращают убирать последствия снегопада. За прошедшие сутки вывезено 3100 кубометров снега.

В ближайшие дни в Калужской области ожидается температура воздуха в районе нуля, небольшой снег, местами – дождь.