В Калужской области усилятся морозы
Во вторник, 12 января, температура воздуха в Калуге опустится до -11 градусов, предупреждают синоптики. Возможен небольшой снег.
Во второй половине дня возможны порывы ветра со скоростью до 4 м/с.
Влажность воздуха – около 88%.
По прогнозам, в ближайшие дни похолодание продолжится. На выходных ожидаются 20-градусные морозы. При этом в четверг вероятен сильный снегопад.
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