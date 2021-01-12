В Калужской области усилятся морозы

Во вторник, 12 января, температура воздуха в Калуге опустится до -11 градусов, предупреждают синоптики. Возможен небольшой снег.

Во второй половине дня возможны порывы ветра со скоростью до 4 м/с.

Влажность воздуха – около 88%.

По прогнозам, в ближайшие дни похолодание продолжится. На выходных ожидаются 20-градусные морозы. При этом в четверг вероятен сильный снегопад.