В Калужской области продолжит идти снег
По сообщениям синоптиков, в пятницу, 8 января в нашем регионе ожидается потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 до 1 градусов мороза.
Небо будет затянуто облаками. В течение суток ожидается снегопад и достаточно сильный северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду.
В субботу, 9 января, температура воздуха начнет понижаться, а уже в первый рабочий день после новогодних праздников, 11 января, на улице ожидается минус 12 градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до минус 20.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!