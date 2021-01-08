В Калужской области продолжит идти снег

По сообщениям синоптиков, в пятницу, 8 января в нашем регионе ожидается потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 до 1 градусов мороза.

Небо будет затянуто облаками. В течение суток ожидается снегопад и достаточно сильный северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду.

В субботу, 9 января, температура воздуха начнет понижаться, а уже в первый рабочий день после новогодних праздников, 11 января, на улице ожидается минус 12 градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до минус 20.