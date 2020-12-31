Калужане встретят Новый год с дождем

Четверг, 31 декабря, не получится по-настоящему зимним. Снега и мороза жители Калужской области не увидят.

По данным синоптиков, в течение всего дня будет около двух градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя.

Первые два дня 2021 года также не порадуют зимней погодой. На улице будет около нуля градусов, ожидается мокрый снег.

Лишь 3 января установится минусовая температура.