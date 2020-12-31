Калужане встретят Новый год с дождем
Четверг, 31 декабря, не получится по-настоящему зимним. Снега и мороза жители Калужской области не увидят.
По данным синоптиков, в течение всего дня будет около двух градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя.
Первые два дня 2021 года также не порадуют зимней погодой. На улице будет около нуля градусов, ожидается мокрый снег.
Лишь 3 января установится минусовая температура.
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