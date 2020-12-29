МЧС предупреждает о ледяном дожде в Калужской области 29 декабря

Во вторник, 29 декабря, в Калужской области прогнозируют ледяной дождь, гололед и гололедицу, сообщает региональное ГУ МЧС. Порывы ветра местами будут достигать 12/17 м/с.

Жителям области спасатели рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении МЧС. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за скользких дорог увеличилась длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость передвижения.

Как мы уже рассказывали, в Калуге вечером 29 декабря ожидается резкое потепление.

В предыдущий раз ледяной дождь обрушился на Калугу в ноябре 2020 года. Подробнее читайте здесь.

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