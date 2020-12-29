В Калужской области морозы сменятся дождями
Утром во вторник, 29 декабря, в Калуге ожидается около 7 градусов мороза, пасмурно, без существенных осадков.
Днем начнется потепление. Синоптики обещают около -3 градусов, местами возможен мокрый снег.
А вечером во вторник и вовсе потеплеет до 0..+2, вероятны дожди.
По предварительным данным, 30-31 декабря в Калужской области также будет пасмурно, 0..+2 градуса, местами дождь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!