В Калужской области морозы сменятся дождями

Утром во вторник, 29 декабря, в Калуге ожидается около 7 градусов мороза, пасмурно, без существенных осадков.

Днем начнется потепление. Синоптики обещают около -3 градусов, местами возможен мокрый снег.

А вечером во вторник и вовсе потеплеет до 0..+2, вероятны дожди.

По предварительным данным, 30-31 декабря в Калужской области также будет пасмурно, 0..+2 градуса, местами дождь.