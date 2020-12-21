Похолодание надвигается на Калужскую область

В понедельник, 21 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса, сообщают синоптики. Влажность воздуха – 93%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Со вторника прогнозируется похолодание. Дневная температура опустится до -7 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Морозная погода сохранится и в среду, 23 декабря.

А вот во второй половине недели опять вероятен возврат к привычным для калужского декабря показателям «около нуля».

Через неделю, на 29 декабря, синоптики и вовсе предварительно прогнозируют в Калуге дождь и +2 градуса.