Калужан ожидает пасмурный снежный день

В воскресенье, 13 декабря, жители областного центра вряд ли увидят солнце. Как сообщают синоптики, в течение всего дня сохранится пасмурная погода. В середине дня возможен снег. Температура воздуха – до минус четырех градусов.

Днем скорость ветра может подниматься до 11 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды сохранится. Но еще немного потеплеет.