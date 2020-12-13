Калужан ожидает пасмурный снежный день
В воскресенье, 13 декабря, жители областного центра вряд ли увидят солнце. Как сообщают синоптики, в течение всего дня сохранится пасмурная погода. В середине дня возможен снег. Температура воздуха – до минус четырех градусов.
Днем скорость ветра может подниматься до 11 метров в секунду.
В начале следующей недели характер погоды сохранится. Но еще немного потеплеет.
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