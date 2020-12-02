В Калуге усилятся морозы

В Калуге температура воздуха с приходом зимы опустилась ниже нуля. Прошедшей ночью в городе лужи покрылись коркой льда. Днем синоптики прогнозируют -4 градуса.

В течение дня будет пасмурно, без существенных осадков.

К вечеру похолодает до -6 градусов.

Небольшой снег в Калуге прогнозируют ближе к выходным.

Тем временем

После сброса сточных вод в калужские реки прокуратура начала проверку. Подробности.