В Калуге усилятся морозы

В Калуге температура воздуха с приходом зимы опустилась ниже нуля. Прошедшей ночью в городе лужи покрылись коркой льда. Днем синоптики прогнозируют -4 градуса.
В течение дня будет пасмурно, без существенных осадков.
К вечеру похолодает до -6 градусов.
Небольшой снег в Калуге прогнозируют ближе к выходным.
Тем временем
После сброса сточных вод в калужские реки прокуратура начала проверку. Подробности.
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