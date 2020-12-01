Калужская прокуратура начала проверку по факту загрязнения Угры

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе вода в Угре на территории Дзержинского района, а потом и в Оке в черте Калуги, стала коричневой. Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области объясняло это сбросом сточных вод на карьере Вязищи Износковского района. Оттуда вода попала в реку Изверь, которая впадает в Угру.

Во вторник, 1 декабря, о проведении проверки заявила прокуратура Калужской области.

- По предварительным данным, загрязнение реки произошло в результате сброса песчано-глинистых фракции, - подчеркнули в ведомстве. - В рамках надзорных мероприятий природоохранной прокуратурой будут приняты меры по установлению виновных в этом лиц, дана оценка их действиям и приняты меры, направленные на устранение допущенных нарушений природоохранного законодательства и установление вреда причиненного окружающей среде.