МЧС предупреждает о снегопадах и гололедице в Калужской области 1 декабря

В ночь на 1 декабря и утром в первый день зимы в отдельных районах Калужской области ожидается ухудшение погоды. Региональное ГУ МЧС вечером в понедельник предупреждает о сильных осадках в виде снега и мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают об увеличении тормозного пути при гололедице. Автомобилистам при ухудшении погоды стоит снизить скорость передвижения.

С середины недели в Калуге и области ожидается похолодание.