МЧС предупреждает о снеге с дождем и гололедице в Калужской области ночью 25 ноября

В ночь на среду, 25 ноября, температура воздуха в различных районах Калужской области будет находиться в пределах -3..+2 градусов. Возможен снег с дождем, на дорогах гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.
Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
Обильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
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