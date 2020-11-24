МЧС предупреждает о снеге с дождем и гололедице в Калужской области ночью 25 ноября

В ночь на среду, 25 ноября, температура воздуха в различных районах Калужской области будет находиться в пределах -3..+2 градусов. Возможен снег с дождем, на дорогах гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Обильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.