МЧС предупреждает о сильном снеге, гололеде и гололедице в Калужской области 23 ноября

Текущая обстановка на улице Рылеева в Калуге. Утром 23 ноября на перекрестке с улицей Суворова там произошло ДТП. Фургон столкнулся с легковушкой.

В понедельник, 23 ноября, в Калужской области ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС. Спасатели просят калужан не выходить на улицу без лишней необходимости.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении спасателей. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко выросла длина тормозного пути у автомобилей.

- В связи с образованием снежных заносов, гололедицы, просьба снизить скоростной режим, - просят в МЧС. - Пожалуйста, обратите особое внимание при проезде вблизи образовательных учреждений. Жизнь пешеходов в ваших руках.