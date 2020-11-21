В Калужской области прогнозируют новые снегопады

В пятницу, 20 ноября, Калугу завалило снегом. И в ближайшие дни синоптики обещают новые снегопады.

В субботу, 21 ноября, температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса. Небольшой снег, слабый ветер.

В воскресенье вновь прогнозируется снег. Температура воздуха останется такой же – в районе -1 градуса, но усилится ветер.

После выходных ожидается небольшое потепление – до +1..+3 градусов.

Тем временем

Как выглядит Калуга после первого осеннего снегопада. Наш фоторепортаж.