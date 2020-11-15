МЧС вновь предупреждает о гололедице на дорогах Калужской области

В воскресенье, 15 ноября, в Калужской области ожидается гололед и гололедица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.

- В связи с образованием гололедицы просьба снизить скоростной режим, - отмечают спасатели. - Пожалуйста, обратите особое внимание при проезде вблизи образовательных учреждений. Жизнь пешеходов в ваших руках.

Температура воздуха в воскресенье составит около нуля градусов.

Ранее спасатели предупреждали о гололедице вечером 14 ноября.

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