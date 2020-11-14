МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Калужской области

Вечером в субботу, 14 ноября, и в ночь на воскресенье в Калужской области ожидается гололед и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям при этом напоминают, что из-за гололедицы может резко увеличиться длина тормозного пути у автомобилей. Поэтому стоит снизить скорость.

В ночь на 15 ноября в Калуге и области прогнозируется до -3 градусов мороза. После выходных морозы усилятся. Возможен небольшой снег.