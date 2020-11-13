В Калужской области ожидается похолодание и снег

В пятницу, 13 ноября, температура воздуха в Калужской области будет находиться в районе нуля. Днем прогнозируется до +1, вечером – до минус 1. Синоптики ожидают пасмурную погоду, но без осадков.

На выходных, 14-15 ноября, также будет пасмурно, температура воздуха – в пределах +1…-2. Возможен небольшой снег.

Начало следующей недели будет ясным, но морозным. Днем синоптики обещают в Калуге около -2 градусов, ночью – до минус 6.