В Калужской области на выходных ожидается снег

В субботу, 14 ноября, в Калуге и Калужской области ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит 0..-1 градусов. Будет пасмурно, к вечеру возможен небольшой снег.
В воскресенье, 15 ноября, также пасмурно. В течение всего дня температура воздуха – в районе нуля. В первой половине дня возможен небольшой снег.
Тем временем
Восстановленное панно открыли на улице Пушкина в Калуге. Работы заняли полтора месяца. Подробности.
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