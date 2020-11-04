Какая погода ждет Калугу в праздничную среду

В среду, 4 ноября, Калуга отмечает День народного единства. Впервые этот праздник пройдет без массовых мероприятий на Театральной площади. Всему виной коронавирус.

А вот дождей в этот день не ожидается. По прогнозу синоптиков, будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем составит около +8 градусов.

Во второй половине недели и на выходных возможны дожди. Температура воздуха - в районе +7..+10.