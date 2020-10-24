В Калужской области от коронавируса лечатся 2348 человек

В субботу, 24 октября, подтвердились 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 11 220 человек.

За последние сутки выздоровели 93 пациента. Всего с болезнью справились уже 8783 жителя региона.

В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.

На лечении остаются 2348 человек.

Ситуация по районам на сегодня: