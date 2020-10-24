В Калужской области от коронавируса лечатся 2348 человек

В субботу, 24 октября, подтвердились 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 11 220 человек.
За последние сутки выздоровели 93 пациента. Всего с болезнью справились уже 8783 жителя региона.
В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.
На лечении остаются 2348 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 928 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 206 (-8),
- Людиновский район – 171 (+3),
- Боровский район – 166 (+3),
- Кировский район – 126 (+10),
- Дзержинский район – 101 (+1),
- Медынский район – 100 (0),
- Козельский район – 86 (+1),
- Жуковский район – 85 (+1),
- Малоярославецкий район – 71 (0),
- Бабынинский район – 66 (0),
- Сухиничский район – 47 (0),
- Жиздринский район – 35 (+1),
- Мещовский район – 28 (+5),
- Перемышльский район – 18 (-3),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Юхновский район – 18 (+1),
- Думиничский район – 18 (+3)
- Ферзиковский район – 16 (-1),
- Ульяновский район – 13 (0),
- Износковский район – 12 (+1),
- Хвастовичский район – 11 (+4),
- Тарусский район – 8 (-4),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район - 2 (0).
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