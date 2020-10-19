Калугу ждет холодная неделя с дождями

Синоптики прогнозировали, что на выходных в Калуге может выпасть первый снег. Однако пока все ограничилось только дождями.
Теперь первый снег прогнозируют в середине рабочей недели. Температура воздуха при этом не будет опускаться ниже +3, так что не стоит ожидать устойчивого снежного покрова.
С понедельника по четверг, 19-22 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода, дожди. Температура воздуха в пределах +3..+7 градусов.
В пятницу может резко потеплеть – до +12, но на выходных вновь прогнозируется около +8.
Тем временем
В Калужской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Подробности.
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