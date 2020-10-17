МЧС предупреждает о дожде, снеге и сильном ветре в Калуге

В воскресенье, 18 октября, в Калуге и всей Калужской области ожидаются обильные осадки.

Как предупреждает в субботу ГУ МЧС по Калужской области, в нашем регионе пойдет дождь, который сменится снегом. Одновременно с этим будет дуть сильный ветер.

Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха будет находиться в районе +5 градусов.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу без крайне необходимости.

Отметим, что год назад первый мокрый снег выпал в Калуге 30 октября.