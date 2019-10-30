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Первый снег прошёл в Калуге

30.10.2019 09:44 3 1191 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Первый снег прошёл в Калуге

Утром в среду, 30 октября, в Калуге пошёл первый за эту осень снег. Получилось практически синхронно с прошлым годом, когда снег калужане увидели на день раньше.

В ближайшие дни погода в городе не поменяется. Днем будет около нуля, ночью - до -3..-5 градусов.

Немного должно распогодиться лишь на выходных, когда воздух прогреется до +5. А новая волна тепла ожидается в понедельник. В Калуге обещают +10, но с дождем.

Снег в Воротынске. Прислала Ольга Зеленская.

Уважаемые читатели! Присылайте свои фото снежной Калуги на ev@kp.kaluga.ru! Мы опубликуем их в этой новости.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: погода
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