Калугу ждёт лёгкое похолодание

Нынешняя осень продолжит радовать калужан тёплой погодой. На этой неделе существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 5 октября, воздух в Калуге прогреется до +22 градусов, без осадков.

Во вторник небо затянет облаками, но температура днём вновь превысит +20. Без дождей.

В среду, 7 октября, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха – в районе +18.

В четверг и пятницу сохранится тёплая для октября погода – в районе +16..+18, без существенных осадков.

На выходных, 10-11 октября, в Калужской области дожди не прогнозируются, похолодает, но не существенно – днём солнечно и +16.