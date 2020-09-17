Калужан предупреждают о штормовом ветре с дождем

Сегодня, 17 сентября, в Калужской области ожидается проливной дождь с сильным ветром, сообщает региональное управление МЧС.
Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Спасатели предупреждают, что непогоду лучше всего переждать дома. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъезде жилого дома. Опасно пережидать сильный дождь у стен зданий, так как с крыши возможно падение шифера и других кровельных материалов.
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