В Калуге резко похолодает

В понедельник, 7 сентября, в Калуге ожидается пасмурная погода, но температура воздуха при этом составит около +25 градусов. Существенных осадков не ожидается.

А вот во вторник синоптики обещают обильные дожди и резкое похолодание. Температура составит днём +13..+15 градусов.

Дождливо будет и в следующие дни – 9-11 сентября. Температура – в районе +16 градусов.

Немного потеплеет в Калужской области лишь на выходных, когда воздух прогреется до +20.

Тем временем

В Калуге открыли новый мост на Пуховском пруду. Подробности.