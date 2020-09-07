В Калуге резко похолодает

В понедельник, 7 сентября, в Калуге ожидается пасмурная погода, но температура воздуха при этом составит около +25 градусов. Существенных осадков не ожидается.
А вот во вторник синоптики обещают обильные дожди и резкое похолодание. Температура составит днём +13..+15 градусов.
Дождливо будет и в следующие дни – 9-11 сентября. Температура – в районе +16 градусов.
Немного потеплеет в Калужской области лишь на выходных, когда воздух прогреется до +20.
Тем временем
В Калуге открыли новый мост на Пуховском пруду. Подробности.
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