В Калуге открыли новый мост на Пуховском пруду

В субботу, 5 сентября, местные жители посадили рядом с Пуховским прудом деревья, сообщает городская управа.

Недавно здесь завершились работы по благоустройству.

Появились игровые площадки, тротуары, освещение. От ила очищен пруд, также там установлен декоративный мостик, точнее-металлические элементы «моста-дамбы».

Конструкция состоит из крашеного металлического ограждения с флажками. По центру располагается эмблема «650-летие Калуги».

Как отмечают в калужской администрации, обычно порядок на улицах Калуги наводили весной. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия перенесли на осень.

Тем временем

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