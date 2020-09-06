В Калуге открыли новый мост на Пуховском пруду

В субботу, 5 сентября, местные жители посадили рядом с Пуховским прудом деревья, сообщает городская управа.
Недавно здесь завершились работы по благоустройству.
Появились игровые площадки, тротуары, освещение. От ила очищен пруд, также там установлен декоративный мостик, точнее-металлические элементы «моста-дамбы».
Конструкция состоит из крашеного металлического ограждения с флажками. По центру располагается эмблема «650-летие Калуги».
Как отмечают в калужской администрации, обычно порядок на улицах Калуги наводили весной. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия перенесли на осень.
Тем временем
В Калуге прошла первая регата на Яченском водохранилище. Подробности.
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