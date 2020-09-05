В Калуге прошла первая регата на Яченском водохранилище

Утром в субботу, 5 сентября, прошла «Калужская регата-2020». Это первое подобное соревнование среди команд вузов города по гребле на каноэ.
На старт вышли три команды – КГУ имени Циолковского, калужского филиала МГТУ имени Баумана и калужского филиала РГАУ-МСХА имени Тимирязева.
Заезды прошли в Яченском водохранилище, а зрители собрались на обновленной части набережной, строительство которой пока ещё продолжается.
Победителем первых соревнований стали студенты МГТУ имени Баумана. Второе место у КГУ, третье – у Тимирязевки.
Награды спортсменам вручил глава Калужской области Владислав ШАПША.
Ожидается, что данная регата в Калуге станет ежегодной.
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