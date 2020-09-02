Калугу ждёт новое потепление

Утром в среду, 2 сентября, В Калуге пошёл дождь, но уже в середине дня синоптики прогнозируют ясную погоду. Воздух прогреется до +21.

В четверг в наш город придёт новая волна тепла. По предварительным данным, днём будет +26, без осадков.

В пятницу, 4 сентября, возможен дождь, но при этом воздух прогреется до +25.

На ближайших выходных ожидается пасмурная погода. Температура воздуха – в районе +20.