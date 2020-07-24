В Калугу идёт новая волна тепла

В пятницу, 24 июля, воздух в Калуге прогреется до +15..+18. Местами возможен небольшой дождь, слабый ветер. Атмосферное давление - в пределах нормы.

В субботу в Калужской области потеплеет. Днём воздух должен прогреться до +22, существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 26 июля, в Калуге и вовсе прогнозируется +24 градуса. Но местами возможен дождь. Облачно с прояснениями.

После выходных потепление в Калуге продолжится. До конца июля синоптики обещают +24..+28 градусов, без обильных дождей.

Тем временем

В Калужской области разрешили полностью открыть кафе и рестораны с 23 июля. Подробности.